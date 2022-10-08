Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi park halindeki arabaya çarpıp geldiği istikamete geri döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi park halindeki arabaya çarpıp geldiği istikamete geri döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 yanyol Silivri istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, işçi taşıyan 34 LKJ 199 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araca çarpıp geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili konuşan Erkan Sayalı adlı vatandaş, "Sabah saatlerinde bir servis aracı, park halindeki araca çarptı. Kazada yaralı yoktu. Herhalde yağmurdan dolayı oldu” dedi.

Kaza ile ilgili konuşan bir başka vatandaş Zeynel Aslan ise, “Sabah burada kaza olmuştu. Arkadaşın aracına çarpmıştı. Kayganlaşan yol sebebiyle olmuş. Yaralı yok” diye konuştu.