Bursa’da yolun karşısına altgeçit yerine karayolunu kullanarak geçmeye çalışan aralarında çocukların da bulunduğu aileye otomobil çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişilik aile alt geçidi kullanmadı. Akan trafikte caddenin karşısına geçmeye çalışırken, bu esnada seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla aile fertleri yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından bölgedeki en yakın hastanelere sevk ederken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan ailenin durumu iyi olduğu öğrenildi.