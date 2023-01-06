Bursa’da yola atlayan genç kıza minibüs çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Bursa’da yola atlayan genç kıza minibüs çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Kestel İlçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kız aniden yola atladı. O sırada yoldan geçen minibüs küçük kıza çarptı. Şans eseri minibüsün yavaş gitmesi üzerine küçük kız kazayı şans eseri yara almadan atlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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