Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Aile boyu milyonluk gasp çetesine film gibi operasyon

Aile boyu milyonluk gasp çetesine film gibi operasyon

Kaza, Kestel İlçesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde küçük kız aniden yola atladı. O sırada yoldan geçen minibüs küçük kıza çarptı. Şans eseri minibüsün yavaş gitmesi üzerine küçük kız kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Bursa’da yola atlayan genç kıza minibüs çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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