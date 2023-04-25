Bursa Nilüfer Belediyesi’nin hayırsever desteğiyle Üçevler Mahallesi’nde hayata geçirdiği aşevi ramazan sonrası da 365 gün öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek çıkaracak.

Ramazan ayında 30 gün boyunca binlerce kişinin iftar açmasına vesile olan Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi, öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine 365 gün günde 2 öğün sıcak yemek çıkarmayı planlıyor.

Hayırsever Bakgör ailesinin desteğiyle hizmete sunulan aşevi, Nilüfer ilçe sınırlarında ikamet eden, ekonomik yoksunluk içerisinde olup sağlık sorunları, maddi yetersizlik, hanedeki fiziksel donanımların uygun olmaması gibi sebeplerle sağlıklı ve düzenli beslenme yetersizliği yaşayan Nilüferliler’e sıcak yemek desteği sağlanacak. Ayrıca Bursa’da üniversite okuyan öğrenciler de öğrenci kartlarını göstererek bu imkandan faydalanabilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Artık ekonomik şartlardan dolayı vatandaşlarımızda ciddi bir mağduriyet oluşmaya başladı. Bu konuyla ilgili sosyal yardımların belediye ve birçok kurum tarafından yapılması üzerine biz de bu dönemde vatandaşlarımızın en azından gıda ve yemek ihtiyaçlarını gidermek için böylesine bir aşevi projesini gerçekleştirdik. Hayırsever bir kişinin desteğiyle, adını Hacı Remziye Bakgör aşevi koyduğumuz bu projemiz ramazanın başında başladı ve bayramdan sonra da günde iki öğün sıcak yemek çıkararak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, aşevinde pişirilerek paketlenen sıcak yemekleri ambalajlı bir şekilde kimsesiz yaşlı ailelere de gönderiyoruz. Bu hizmetimizi bayramdan sonra da sürdüreceğiz. Aşevimiz 24 saat açık bir alandır ve vatandaşlarımız ihtiyaç duydukları her zaman buraya gelip hizmetimizden faydalanabilirler. Ulaşım açısından da kolay bir yer olan Üçevler Mahallesi’nde, Küçük Sanayi Sitesi’nin bitişiğinde yer alıyoruz. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin de uğrayıp yemek ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir alan olduğunu düşünüyoruz. Kapılarımız öğrencilere de her zaman açık" dedi.

Vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.