Bursa’da bir minibüsün kasasında Ege üzerinden Avrupa’ya gitme hayali kuran 31 kaçak göçmen bölge trafik ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası ile yakalandı. Minibüsün kasasında balık istifi yolculuk yapan kaçak göçmenlerin firar etmemesi için vatandaşlar da nöbet tutarak polis ekiplerine yardımcı oldu. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Bursa’da bir minibüsün kasasında Ege üzerinden Avrupa’ya gitme hayali kuran 31 kaçak göçmen bölge trafik ekiplerinin 10 kilometrelik kovalamacası ile yakalandı. Minibüsün kasasında balık istifi yolculuk yapan kaçak göçmenlerin firar etmemesi için vatandaşlar da nöbet tutarak polis ekiplerine yardımcı oldu. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bölge trafik polisi İstanbul Bursa İzmir Otoyolu üzerinde uygulama yaparken şüphelendiği 34 NJ plakalı minibüs sürücüsüne ‘dur ‘ ikazında bulundu. Dur ikazına uymayan sürücü N.Ö. ile polis arasında aksiyon filmlerini aratmayacak bir kovalamaca yaşandı. Ekiplerin İzmir istikametine doğru yaklaşık 10 kilometrelik takibi sonucu Bursa Otobanında yakaladığı minibüsten, içerisinde çocukların da bulunduğu 27’si Afgan, 4’ü Eritreli olmak üzere toplamda 31 kaçak mülteci çıktı.

Kaçakların firar etmemesi için ilk gelen polis ekibine vatandaşlar da yardım ederek kapıları tuttu. Kimlik kontrolünde yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen 31 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, araç sürücüsü N.Ö., ise gözaltına alındı.

Minibüsün özel olarak dizayn edildiği ve kapalı kasa bir kargo aracına dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Öte yandan, göçmenlerin İzmir’den botlarla Yunanistan’a kaçışının planlandığı öğrenildi.