Bursa’da sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi tarafından darp edilen kişi, kaçarken kalçasından tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bursa’da sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi tarafından darp edilen kişi, kaçarken kalçasından tabancayla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesine bağlı Yeşilova Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre, H.C, Mavi Sokak arasında ilerlerken kimliği henüz öğrenilemeyen husumetlisiyle karşılaştı. Şüpheli ile H.C arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. H.C kendisine bir anda saldıran şüpheliden sokak arasından koşarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine H.C.’yi yakalamayacağını anlayan zanlı yanında bulunan tabancayla tetiğe bastı. Kalçasından vurulan H.C. kanlar içinde yerde kaldı. H.C’nin yere düştüğü gören şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Şevket Yılmaz Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.