Bursa’da sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan bir kadının telefonu gaspçı tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’da sabah saatlerinde işe gitmek için yola koyulan bir kadının telefonu gaspçı tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü.

Sabah saatlerinde evinden çıkarak işe gitmek için yola koyulan E.Ş. telefonla konuştuğu sırada arkasından gelen şüpheli E.B. tarafından telefonu gasp edildi.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli E.B.’yi 4 saat süren güvenlik kamerası incelemesinin ardından yakalayarak Küplüpınar Mahallesi’nde ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.