Afyonkarahisar’da yıllardır çobansız sürü hayali kuran Tınastepe ailesi, bu hayalini Tınastepe dağlarında gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 çoban köpeği ile hayvancılık yapan aile, yaşamlarını 12 ay boyunca dağda sürdürüyor.

Afyonkarahisar’da yıllardır çobansız sürü hayali kuran Tınastepe ailesi, bu hayalini Tınastepe dağlarında gerçekleştiriyor. Yaklaşık 20 çoban köpeği ile hayvancılık yapan aile, yaşamlarını 12 ay boyunca dağda sürdürüyor.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tınastepe beldesinde yaşayan İlkay Tınastepe, kurduğu çobansız sürü hayalini 10 yıldır dağda yaşayarak gerçekleştiriyor. Annesi ve kardeşiyle birlikte yıl boyu elektrik ve suyu bulunmayan dağda yaşayan Tınaztepe ailesi, tüm ihtiyaçlarını doğadan karşılıyor. Yüzlerce koyun ve 20’ye yakın çoban köpeği ile tabiatla bütünleşik bir yaşam sürdüren Tınastepe ailesi, koyunlarını otlatırken köpeklerine emanet ediyor. Sabahın erken saatlerinde köpeklere teslim edilen koyunlar, akşam hava kararmadan yine köpekler eşliğinde eve dönüyor. Tınastepe ailesi, görevlerini tam anlamıyla yerine getiren sadık dostlarının soylarını devam ettirdiklerini ve köpeklerden oluşan aileye başka bir ırk sokmadıklarını söylüyor.

En büyük hayalini dağda gerçeğe dönüştürüyor

Türkiye’de çobansız sürü anlayışının yaygın olmadığını söyleyen İlkay Tınastepe, hayalini yaşamanın verdiği mutluluğu şöyle anlattı:

“Yılın 12 ayı dağda yaşıyoruz. Çobansız sürü Türkiye’de herhalde tek. Koyunlarımızı bizim köpekler otlatıyor. Dağlarda köpekler güdüyor. Sabah köpeklerimizle beraber koyunlarımız çıkar akşam köpekler koyunları tekrar eve getirirler. Herhangi bir tehlikede koyunlar bölünürse veya kaçarsa da köpekler de iş paylaşımı yaparlar. Köpeğin bir tanesi iki tanesi bölünmüş koyuna gider veya mesela bir köpek kuzuların başında bekler annesiyle beraber. Yani çobansız sürü bizim en büyük hayalimizdi. Çobanı olmayan bir sürü köpekleriyle beraber dağlarda en çok işimize yarayan şey. Biz koyun gütmüyoruz. 10 yılı aşkın kangal köpekleri besliyoruz. Köpeklerimiz Sivas’tan gelen kangal köpekleri. Yavrulayanlar oluyor onları dinlenmeye çekiyoruz. Böyle içlerinde gidip gelenleri kendimiz ayarlıyoruz.”

“Bir asker vatanını nasıl bekliyorsa köpeklerimiz de bizi öyle bekliyor”

İki oğlu ile birlikte dağda yaşayan Hanım Tınastepe ise köpeklerinde vatanı bekleyen bir asker gibi görev bilinci olunduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Biz iki oğlumla yaşıyoruz, ama sadece oğullarım değil bizim burada 18 tane can dostumuz var. Biz bir yumruğuz onlarla. Hep beraberiz. Onun için köpekler de bizim kırmızı çizgimiz. Köpeksiz hayat olmaz. Düşünemiyorum ben hele ki dağda yaşıyorsanız hiç düşünemiyorum ben köpeksiz hayatı. Koruyuculuğu var. Bir asker vatanını nasıl bekliyorsa yemin ediyorum bu köpekler de bizi öyle bekliyor.”