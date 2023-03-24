Bursa’da yüzyıllardır Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede davul çalanların davulunun patladığı, tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden korkan davulcular, burada yaşayanları ’Pilava pilava’ diye bağırıp zillerine basarak sahura kaldırıyor.

Merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Hazretleri’nin türbesinin yanında camisinin olduğu ve kendi adının da verildiği Emirsultan Mahallesi’nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Bir rivayete göre önceleri davul çalan bir kişinin gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi’ndeki bir mezarlıkta kalktığı söyleniyor. Bunları duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi’nde sahur vakti davul çalmıyor.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Duman, “ Bu mahallede 20 yıldır yaşıyorum. Benim bildiğim kadarıyla yüzyıllardır davul çalmama kültürü burada devam ediyor. Bazı rivayetlere göre geçmiş zamanlarda davul çalan vatandaşlarımızın bazı olaylar yaşamasından dolayı tedirginlik yaşanıyor. O yüzden bu bölgede davul çalmamaya özen gösteriliyor ve mahalle sakinlerini ‘pilava’ diye bağırarak, sahura kalkmasına yardımcı oluyorlar. Biz de burada yaşayan kişiler olarak bu durumdan bu kültürden memnunuz” ifadelerini kullandı.

Başka bir mahalle sakini ise , “86 yaşındayım. Doğma büyüme buradayım. Davul çalındığını görmedim. Davulcular vatandaşları burada sahura zillere basarak ve ‘pilava’ diye seslenerek uyandırıyor” diye konuştu.

Uzun zamandır davulculuk yapan Feridun Karabıyıkoğlu, “Emirsultan Hazretleri bu mahallede davul çalınmasını istemediği için burada davul çalmıyoruz. Her ramazan ayında buraya gelerek ‘pilava’ diye vatandaşlara sesleniyoruz. Eskiden tokmakla kapılara vurulurdu, şimdi onun yerine biz de zillere basıyoruz. Yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Vatandaşlar bu durumdan memnun, biz de vatandaşlardan memnunuz."şeklinde konuştu.