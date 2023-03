Eskişehir’de vatandaşlar ayakta iken tramvay koltuğunda seyahat eden ve sosyal medyada oldukça beğenilen köpeğin videosu yüzlerce paylaşım alırken, görüntüleri izleyen vatandaşlar Eskişehir halkının bu konularda çok duyarlı olduğunu belirtiyorlar.

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde SSK-Otogar yönünde sefer yapan tramvayda koltukta oturan köpeğin yolcular tarafından rahatsız edilmemesi, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği video sosyal medyada beğeni aldı. Sosyal medyadaki görüntüleri izleyen vatandaşlar, Eskişehir halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu belirttiler. Sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması ifade eden Hanife Ayaz, “Çok beğendim, çok duygulandım, hoşuma gitti. Hayvanlarımıza karşı o hareket onur verici, gurur verici bir hareketti. İnşallah bütün insanlarımız aynı şekilde davranır diye düşünüyorum. Ben sokak hayvanları için yanımda mama bulunduruyorum, camın önüne kuşlar için su koyuyorum. Dışardaki köpekler için kemik ve et veriyorum. Kalan artık yemekleri çöpe direkt atmayın. Yemeklerin içine kürdan ve peçete gibi şeyler koyulmamalı. Çünkü o şeyler hayvanların boğazına gidebilir. Bu yapılmamalı. Ben poşetle artık yemekleri dışarı koyup hayvanlarımızın onu yemesini sağlıyorum. Çöpler ile yemek artıklarınızı birbirine karıştırmayıp direkt sokak hayvanlarına bırakırsanız, yanlarına plastik kaptan bir su koyarsanız onlar başka bir şey istemiyor. Lütfen hayvanlara karşı biraz daha duyarlı olunmalı. Eskişehir halkı bu konuda çok duyarlı. Diğer şehirlerdeki insanların da duyarlı olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Taksilerde hayvanları taşıyoruz”

Görüntüleri izleyen taksicilik yapan Akın Işık, araçlarında da hayvan taşıdıklarını belirterek, “Beni çok şaşırtmadı bu davranış. Eskişehir halkı sokak hayvanları olsun, çiçekler olsun her alanda duyarlı halktır. Biz de taksiciler olarak araçlarımızda kafesi olmak şartıyla hayvan taşıyoruz. Sokak hayvanlarımızın yemlerini veriyoruz, onları seviyoruz. Sokak hayvanlarını sevmeyen insanları sevmez felsefesiyle işimizi yapıyoruz. Diğer illerdeki vatandaşlara da bu duyarlı davranışı tavsiye ediyoruz” dedi.

“Hayvanlarımız Eskişehir’de kendini güvende hissediyor”

Hayvan sevgisinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Sezai Ertop ise, “Eskişehir halkının hayvan sevgisini çoğu yerde bulamazsınız. Eskişehir halkının hayvan sevgisi üst seviyededir. İşyerlerinde, evlerinde çoğu yerde hayvanları severler, bakarlar. Bizim için hayvan her şeyden önemli çünkü onlar bizim dostumuz. Eskişehirli vatandaşlarımla gurur duyuyorum bu tür davranış yaptıkları için. Tramvay koltuğunda köpek oturuyor ve onu kimse rahatsız etmiyor. Odunpazarı’nda dükkânların önünde kedi, köpekler görürsünüz. Her dükkânın önünde bir yem, su kabı bulunur. İnsanlarımızın evlerinde köpeği, kuşu, güvercini vardır. İnsanlarımızda böyle bir sevgi var. Hayvanlarımız Eskişehir’de kendini güvende hissediyor ve dostumuzdur” şeklinde konuştu.