Bursa’da bisiklet ile gelerek kamyonetten yakıt çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi şahıslar, tesadüfen uyanan vatandaşın bağırmasıyla birlikte kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin ilerleyen saatlerinde bisiklet ile gelen 2 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde duran kamyonetten yakıt çaldıkları sırada tesadüfen uyanan bir vatandaşın bağırmasıyla birlikte arkalarına bakmadan kaçtı.

O anlar tesadüfen uyanan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.