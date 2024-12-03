Körfez’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel çocuklar için özel etkinlik düzenlendi. İlçedeki özel eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin hazırladığı sahne gösterileri izleyicilerden tam not aldı.

Körfez Belediyesi tarafından organize edilen program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Özel eğitim uygulama okullarında eğitim alan özel çocukların hazırladığı sahne gösterileri ve etkinlikler davetlilerden tam not aldı. Renkli geçen etkinliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel çocuklarımızla, aileleriyle ve siz değerli konuklarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Her bir çocuğumuzla gurur duyuyorum. Onlar bizim göz bebeğimiz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz kocaman bir aileyiz" dedi. Konuşmaların ve sahne gösterilerinin ardından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel hazırlanan pasta, katılımcılar ve özel çocuklarla birlikte kesildi.