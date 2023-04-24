Anadolu Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı, otizm projesine Efeler Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, özel bireylerle olan dayanışmayı sürdürüyor. 2021 yılında bölgenin en geniş çerçeveli Otizm Yaşam Merkezi’ni hizmete sunan, özel bireyler ve aileleri için çeşitli etkinlikler düzenleyen Başkan Atay, engellerin hep birlikte aşılması için dayanışma yolunda bir adım daha attı.

’Ebeveyn Okulu, Otizm Spektrum Bozukluğuna Sahip Bireylerin Ergenlik Dönemi Problem Davranışları ve Yenilikçi Baş Etme Yolları’ adlı proje Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde hayata geçirildi. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nin kapılarını açtığı anlamlı buluşmanın açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı. Burada konuşan Başkan Atay, böyle bir projeye ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını belirterek özel bireyler ve aileleri ile dayanışmanın her şartta devam edeceğini söyledi. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü üyesi ve proje yürütücüsü Dr. Şerife Şahin konuşmasında eğitimlerin önemine değindi ve desteklerinden dolayı Başkan Atay’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından uzman eğitmenler, ebeveynleri eğitimler hakkında bilgilendirdi.

Proje çerçevesinde, 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Kademe Özel Eğitim Okulu’na devam eden çocuğu bulunan 24 ebeveyn, 5 gün boyunca, anlatım, video, model olma, tartışma, mobil uygulamalar ve yardımcı teknoloji uygulamalarından faydalanabilecek.

Projede iş birliği yapan kurumlar arasında, Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGAD) ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği de (Türk PDR DER) yer aldı.