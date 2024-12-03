Gölcük’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen çelenk sunma töreninde özel bireylerin dans gösterileri törene katılanların içini ısıttı.

Dünya Engelliler Günü kapsamında Gölcük Anıtpark’taki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenklerin sunumu sonrasında engelli bireylerin hazırladığı sürpriz dans gösterileri ise izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Törende 22 yaşındaki engelli birey Özgün Yılmaz ise popüler bir pop müziği eşliğinde yaptığı bireysel dans ile törene katılanların içini ısıttı. Neşesini ve yaşama sevincini dansı ile tören alanındaki herkese yansıtan Yılmaz, dans figürleri ile büyük alkış aldı. Zaman zaman eğitmenleri ve alandaki izleyicilerle de dans eden Yılmaz, çelenk sunma törenine renk kattı. Yılmaz’ın danslarının ardından ise diğer engelli bireyler de dans ve şiir sunumları ile alandakilere keyifli anlar yaşattı.

"Bir gün değil, her gün beraberiz"

Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, burada yaptığı konuşmada, "Muhteşem bir tören oldu. Tahmin ediyorum ki Türkiye’de bugün düzenlenen törenlerin içerisinde en renkli ve en fazla katılımlı bir program olduğunu düşünüyorum. 3 Aralık günü sadece aralık ayında bir gün olarak değil her gün beraberiz. Dün olduğu gibi bundan sonra da asla yalnız yürümeyeceksiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.