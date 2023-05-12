Kastamonu’da özel bireyler tarafından hazırlanan eserler, sergide büyük ilgi gördü.

Kastamonu’da "Engelliler Haftası" dolayısıyla İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu ve bir özel eğitim uygulama kulu öğrencileri tarafından il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan sergide özel bireylerin yaptığı, rölyef, filograf, pul boncuk, makrome, taş baskı, sepet örücülüğü, takı, yağlı boya çalışmaları ve tel örgü gibi eserler sergilendi. Sergilenen eserler yoğun ilgi gördü.

“Engelli çocukların böyle eserler yapmaları büyük bir şey”

Özel bireylerin eserlerini çok beğendiğini ifade eden Mehmet Resul Ertunç, "Bu resimleri engelli çocuklar yapıyor. Bu eserlerin satışları da engelli çocuklar için gelir kaynağı oluyor. Bu bizim açımızdan da çok güzel bir şey. Resimler haftada bir sergileniyor fakat engelli çocukların böyle eserler yapmaları büyük bir şy sayılır bizim için. Her zaman onların yanındayız” dedi.

“Böyle bir şeyler görmek ülkemiz adına çok güzel”

Özel bireylerin sergisine gelen Seher Karakoca ise, “Engelli çocukların yaptığı eserler AVM de sergileniyor. Toplum ve insanlık yararına gayet iyi şeyler. Böyle bir şeyler görmek ülkemiz adına çok güzel” diye konuştu.