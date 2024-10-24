Eskişehir’de özel bireylerin anneleri ve gönüllüleri su kabakları ile çalışmalar yaparak birbirinden güzel eserler çıkardılar. Bu eserler beğeni topladı ve ilgi gördü.

Eskişehir Sevgi Zihinsel Yetersizlik Araştırma Eğitim ve Kazanma Vakfı Başkanı Berrin Tekir, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Amacımız, bu özel annelerimizin ve çalışkan gönüllülerimizin sayesinde çok güzel ve özel el işleri üretiyoruz. Su kabakları ile yapılan çalışmalarda; rahatlama, stres atma, ortak bir proje geliştirme, sağlıklı iletişim kurma, yardımlaşma, takım çalışmalarının önemini hissetme, dikkat toplama, zihin çalıştırma, çalışmaların sonunda başarı hissi ve farklı bir eserin ortaya çıkmasıdır. Üretilen bu ürünler, yine onların yararına geri dönüyor. Özel bireylerin anneleri ve gönüllüleri ile tekerlekli sandalye, engelli arabaların tamiri ve bakımı, akü değişimi, hasta bezleri, gıda ve giysi yardımları, birlikte gezi, müze ziyaretleri, tiyatro, sinema gibi güzel organizasyonlarda birlikte oluyoruz. Bu çalışmaların sonunda hepimiz çok mutlu oluyoruz. Çalışmalarımızda bazen bizlere çocuklarımız, torunlarımız da katılıyor. Haftanın 2 günü Eskişehir merkezinde bulunan Deliklitaş mahallesindeki yerimizde atölye çalışmalarımızı yürütüyoruz’’ dedi.