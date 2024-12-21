Özel ihtiyaçlı bireylerin topluma daha etkin şekilde katılabilmeleri amacıyla yürütülen kapsayıcı toplum uygulamaları, Bayburt’ta düzenlenen bir toplantıyla ele alındı. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşülerek, değerlendirildi.

Şube Müdürü Muhammer Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik farkındalık çalışmaları, eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi ve sosyal hayatın her alanında eşit katılımı sağlamak için yapılması gerekenler konuşuldu. Muhammer Şimşek, özel bireylerin toplumda hak ettikleri değeri görmeleri için kapsayıcı politikaların önemini vurguladı. Toplantı, ilerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.