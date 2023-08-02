Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği tarafından özel bireylere piknik düzenlendi.

Bozüyük Türbin Mesire alanında düzenlenen pikniğe Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personeli tarafından katılım sağlandı. Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanlığına Nursel Topal, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelinin piknik sonrası özel bireyler ve aileleri ile birebir görüşülerek sohbet etme imkanı ve sorunlarını dinleme imkanı bulduğu söyledi.

Özel bireyler ve aileleri açık havada müzik eşliğinde güzel vakit geçirdiler.