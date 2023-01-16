Kocaeli’de düzenlenen "Sanat İçin Ben de Varım" projesi çerçevesinde yazar Nuriye Çakmak Çelik tarafından özel bireylere dijital medya eğitimi verildi.

Kocaeli’de düzenlenen "Sanat İçin Ben de Varım" projesi çerçevesinde yazar Nuriye Çakmak Çelik tarafından özel bireylere dijital medya eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sanat İçin Ben de Varım" projesi çerçevesinde özel bireylere birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Proje çerçevesinde yazar Nuriye Çakmak Çelik tarafından eğitsel atölye söyleşisi gerçekleştirildi.

Eğitimleri desteklemek, öğrencilerin fikir dünyalarına katkı sağlamak amacıyla atölyelere katılması planlanan eğitimcilerin kitapları öğrencilere dağıtıldı. Bu bağlamda konuk Yazar Çelik’in insan hikayelerini anlattığı "Doğduğum Ev" kitabı, edebiyat ve dijital medya alanlarında eğitim alan özel öğrencilere hediye edildi. Atölye söyleşisinde insan hikayeleri ele alınarak, dijital medyada doğru içeriğin nasıl oluşturulacağı konuşuldu.