Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine özel ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine özel ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Tarama sonrası özel bireylerin tedavileri gerçekleştirildi. Özel bireylerin tedavileri emin ellere teslim edildi. Öğrencilerin tedavilerine Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Sabah ve ekibi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları, Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Gönüllüleri Başhekim Diş Hekimi Mustafa Aydınalp ve ekibi, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ekibi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü diş hekimleri eşlik etti.

Kocaeli’de özel eğitim kurumları ve derneklerin katılımı ile 250 özel bireyin ağız ve diş taraması ve tedavisi yapıldı. 3 gün süren ağız ve diş sağlığı tarama programına Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ebubekir Ardıç ve ilgili akademisyenler, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.