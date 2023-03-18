Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi ve özel bakım merkezlerince depremzedeler yararına hayır çarşısı düzenlendi.

MNG Alışveriş Merkezinde açılan ve 2 gün boyunca açık kalacak çarşıdaki ürünler özel bireyler tarafından hazırlandı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı açılış töreninde yaptığı açıklamada, hayır çarşısının düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Efe, "Kahramanmaraş merkezli ve devamında yaşanan depremler üzerinden 41 gün geçmiş ve depremler sonucu ülke olarak büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı ortaya çıkan tablo göstermiştir.. 11 ilimizde doğrudan etkisini gösteren deprem sonucu 48 bin 448 vatandaşımız vefat ederken yüz binlerle ifade edilen yaralı sayısı ve milyonlarla ifa edilen vatandaşımız barınma sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Öncelikle vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum.

Deprem sonrası 11 ilimizle birlikte tüm Türkiye tek yürek olmuş, deprem bölgesindeki yaralarımıza merhem olmaya çalışmıştır.

Bu çalışmalar ilimiz özelinde de depremin ilk gününden itibaren kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri üzerinden yardımlaşma ve dayanışma konusunda örnek davranışlar sergilenmiştir.

Bu bağlamda bizlerde İlimizde engellilere hizmet veren Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi olarak karınca misali ateşe su taşımakta olsa çözümün bir tarafında olmak istedik. Büyükşehir Belediyemiz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle istişarelerimiz sonucu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Engelsiz Yaşam Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Güzide ve Palandöken Bakım Merkezleri ile Derneğimiz bünyesinde belirli dönemlerde açmış olduğumuz kurslarda üretilen ürünlerin satışı ile elde edilecek gelirin tamamını AFAD üzerinden bağış yapmak suretiyle depremin yaralarını sarmayı ve öncelikle elde edilecek gelirin denizde kum misali olsa da elimizden gelenin yapma gayreti içerisinde olduğumuzu toplumsal sorumluluk bağlamında her bireyin yapabileceği bir şeylerin olduğunu kamuoyu ile paylaşmak istedik" dedi.

Efe sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemiz seçim sürecinde olduğu için; Seçimlerin depremzede ve diğer afetlerle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın sorunlarının önüne geçmesine engel olmak istedik. Deprem ve doğal afetlerde engelli vatandaşlarımızın diğer sağlıklı insanlara göre çok daha dezavantajlı olduğunu gerek deprem anında gerekse deprem sonrası yaşam sürecinde olduğuna dikkat çekmek istedik.

Ayrıca deprem sorası engelli engelli kervanına katılan engelli vatandaşlarımıza her şeye rağmen yaşamın güzelliğini hissettirmek istedik. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde destek olan MNG AVM Müdürü ve Yönetim kademesine, Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Celal Bilen ve Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel beylere Güzide ve Palandöken Özel Bakım Merkezlerinin yöneticilerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor etkinliğimizin başarıya ulaşmasını temenni ediyorum" dedi.