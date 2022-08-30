Engelli dostu bir tesis olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi’nde yaz mevsimini yüzerek geçiren özel bireyler, sezonu aldıkları madalya ile tamamladı.

Engelli dostu bir tesis olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi’nde yaz mevsimini yüzerek geçiren özel bireyler, sezonu aldıkları madalya ile tamamladı.

Tepebaşı Belediyesinin uluslararası Leed Sertifikalı yeşil bina özelliğine sahip Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi Su Sporları Merkezi, engelli dostu bir tesis olarak uzman ekibi ile engelliler için su sporlarını ulaşılmaz olmaktan çıkarıyor. Engelli bireyler, refakatçileri ve merkez eğitmenleri gözetiminde kendileri için tasarlanmış 2 ayrı havuzda yüzebiliyor. Üstelik engelli bireyler, havuza rahat girip çıkabilmeleri için özel olarak hizmet veren asansörden de yararlanıyor. Su Sporları Merkezi’nden faydalanan engelli bireylerin aileleri memnuniyetlerini bildiriyor. Yaz boyunca keyifle ve sağlıkla yüzme sporu yapan 120 özel birey, sezonu aldıkları madalya ile tamamladı. Engelli bireyler tesislerde yüzmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, aileler de Tepebaşı Belediyesine teşekkürlerini iletti.