Kocaeli’de özel bireyler, "Sahne Bizim" isimli tiyatro gösterisinde hünerlerini sergiledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren özel bireyler, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde "Sahne Bizim" adlı tiyatro oyununu sahnelendi. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında özel bireylerin sahnelediği oyun beğeni topladı. Gösteriyi izleyen seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı. Özel bireylerin azmi ve yetenekleri ile sergiledikleri performans, salonda duygusal anlar yaşattı.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan tiyatro gösterisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süreyya Temel, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse ve çeşitli sivil toplum kuruluşları katıldı.

Tiyatro gösterisi, İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören 19 öğrenci ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatlarından 9 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Tiyatro grubunu yönetmen, oyuncu ve eğitimci İbrahim Şahin çalıştırırken, süreç Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katkılarıyla devam etti.

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde müzik, el sanatları, beden eğitimi, seramik, değerler eğitimi, bahçecilik, mutfak atölyesi, bağımsız yaşam becerileri atölyelerinde eğitim alan öğrenciler, bu özel haftada görünür olma ve yeteneklerini gösterme imkanı buldu.