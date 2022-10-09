Denizli’de bir grup özel birey, şehrin en ünlü mekanları olan Pamukkale ve Karahayıt’ı gezerek doyasıya eğlendi.

Denizli’de bir grup özel birey, şehrin en ünlü mekanları olan Pamukkale ve Karahayıt’ı gezerek doyasıya eğlendi.

Denizli’de, Buldan Engelliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte engelliler gönüllerince eğlendi. Organize edilen geziye katılan engelliler, Pamukkale ve Karahayıt’ı gezme fırsatı buldu. Etkinliği organize eden Gülnaz Sağ, düzenledikleri geziyle engelli üyelerin çok mutlu olduklarını vurguladı. Sağ, “Mevsim itibariyle artık kış aylarına giriyoruz. Engelli vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaları biraz daha zorlaşacak. Bu güzel günde, güzel havada hep birlikte gezme fırsatı yakaladığımız için çok mutlu olduk. Buldan Engelliler Derneği olarak bu tür etkinlikleri sürekli hale getireceğiz” dedi.