Kocaeli’de özel bireyler, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’i görme imkanı buldu.

Bayramlarda ve kandil gecelerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, Kurban Bayramı öncesinde İzmit Yeşil Camii’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile özel bireylerin ziyaretine açıldı. Özel gereksinimli bireyler ve yakınları, dualar ve salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görmenin mutluluğunu yaşadı. Ziyarete Kocaeli Müftüsü Sinan Cihan, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, sivil toplum kuruluşları, özel bireyler, süreğen hastalıklarla ve diğer tüm engel grupları ile ilgili olan dernekler katıldı. Özel gereksinimli bireyler ve yakınları cam fanus içerisinde korunan Sakal-ı Şerif’i görerek duygu dolu anlar yaşadı. Ardından özel bireyler Yusuf Tiryaki eşliğinde ilahiler okudu. Daha sonra vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu.