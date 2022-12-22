Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler burada resim, müzik ve satranç kurslarıyla hayata hazırlanıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler burada resim, müzik ve satranç kurslarıyla hayata hazırlanıyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete devam ediyor. Sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli birey ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde özel gereksinimli bireylere yönelik devam etmekte olan resim, müzik ve satranç kursları veriliyor.

Düzenlenen kurslara gelerek hayata tutunan özel bireyler, aldıkları eğitimler ile bundan sonraki hayatlarına hazırlanıyor.