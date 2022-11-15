Denizli’de ‘Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitmen eğitimi’ projesinin açılışı yapıldı.

Denizli’de ‘Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitmen eğitimi’ projesinin açılışı yapıldı.

Denizli’de yeni bir projeye daha imza atıldı. Gerçekleştirilen ‘Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitmen eğitimi’ projesinin açılışı yoğun katılımla tamamlandı. Toplantıya Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki katıldı.

Üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitiminin yenilikçi uygulamalarla desteklenerek özel yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin niteliklerinin artırılması amacıyla hazırlanan projenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bu projenin birinci aşamasını geçtiğimiz yıl Kocaeli’de başlatmıştık. Bu yıl da projemiz yüzlerce proje arasından sıyrılarak desteklenmeye uygun görüldü. Projede katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bilim ve sanat merkezinin sayısı yeni kurumlarımızla beraber 5’e yükseldi” dedi.

Öte yandan Bilim ve Sanat Merkezlerinde görevli 24, destek eğitim odalarında görevli 6 ilköğretim matematik öğretmeni olmak üzere toplam 30 katılımcıya alanında uzman 25 akademisyen tarafından eğitimler verilerek örneklendirmeler yapılacağı ve katılımcıların aktif bir şekilde rol üstleneceği okul dışı öğrenme ortamları ve teknoloji destekli uygulamalar yaptırılacağı ifade edildi.