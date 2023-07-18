Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında, haziran ayından bu yana özel bireyler için 'floor curling’ kursu verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesinde yer alan ve tam gün hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için engel tanımıyor. Bocceden fitnessa, beden eğitiminden halk danslarına kadar birçok etkinlikle keyifli vakit geçiren özel bireylerin aileleri de kendileri için açılan çeşitli kurslarda hem kaliteli vakit geçiriyor hem de sosyalleşiyor. Özel bireyler için açılan yeni kurslardan biri de ‘floor curling’. Türkiye’de yeni gelişmeye başlayan kurs sayesinde özel bireyler eğlenirken, el göz koordinasyonlarına da katkı sunuluyor.



“Çocuklar floor curling sporunu çok sevdi”

Engelsiz Yaşam Parkında floor curling derslerinin haziran ayından bu yana verildiğini belirten Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Nur Yılmaz, “Çocuklar bu spor dalını çok sevdiği için devam etmeye karar verdik. Floor curling yeni gelişmekte olan bir spor branşı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde salonda bir farkındalık müsabakası yaptık. Bu müsabakada, çocukların bu sporu yapabilecek düzeyde olduğunu gözlemledik ve biz de bu spor branşını Engelsiz Yaşam Parkında yapmaya başladık” dedi.

Yılmaz, floor curling sporunun özel bireylere hem fiziksel hem de psikolojik olarak katkısı olduğunu belirterek, “Bu spor sayesinde çocukların el göz koordinasyonları düzeliyor. Aynı zamanda hedef odaklı bir yarışma ve atış stratejisi olduğu için, çocuklarda odaklanma süreleri de uzamakta. Çocuklar takım sporlarında, arkadaşlarıyla beraber kazandıkları müsabakalarda özgüven geliştirerek ilerleme sağlıyorlar. Pazartesi ve çarşamba günleri saat 13.00-14.00 arasında derslerimiz devam ediyor” diye konuştu.



“Curling dersini çok sevdim”

Floor curling derslerine katılan özel bireylerden Derya Bağcı, “Curling dersini çok sevdim. Çok güzel öğrendim. Atışlarım da süper. Takım oyunu çok güzel” şeklinde konuştu.

“Engelsiz Yaşam Parkı bizim evimiz, yuvamız”

Kızı Yağmur’u Engelsiz Yaşam Parkındaki aktivitelere getiren velilerden Berrin Tulumbacı, “Hem işitsel, hem zihinsel engeli olan bir çocuğum var. Kendisi burada o kadar mutlu ki. Arkadaşlarıyla gidiyor, geliyor. Bunlar çok güzel şeyler. Hepsi hocalarımızın sayesinde, sağ olsunlar” dedi.