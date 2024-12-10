Gebze’de “6 Üstü +1 Aşk: Horon Oynamayan Kalmasın” etkinliği ilginç anlara sahne aldı. Sahneye çıkan özel gereksinimli bireyler horon oynadı.
Bölgenin yöresel kültürü olan horon, özel bireylerin hazırladığı koreografilerle sahnede hayat buldu. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, İzmit’te 16 Aralık’ta yapılacak kapanış gösterimiyle sona erecek. Etkinliğine, Trabzonlular Derneği Başkanı İbrahim İbrahimoğlu, Derince Dünya Kromozom Kardeşliği Derneği Başkanı Neriman Akbulut’un yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Trabzonlular Derneği Gençlik Kolları Başkanı Orhan İmamoğlu, gençlik kolları yönetimi, Gebze Belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, özel gereksinimli bireylerin aileleri ve davetliler katıldı.
Gösteri katılımcılardan tam not alırken, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Sahneye çıkan özel gereksinimli bireylerin gösterisini büyük alkış aldı.