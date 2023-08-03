Özel bireylerin topluma kazandırılabilmesi amacıyla Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kaymakamlık bünyesinde yiyecek ve içecek kursu açıldı. Kursta özel bireylerin yaptığı ürünler ise engelsiz kafede müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Sapanca Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından özel bireyleri topluma kazandırmak amacıyla Sapanca Engellileri Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği işbirliği ile yiyecek içecek kursu açıldı. Özel bireylerin el becerilerini geliştirmeleri ve mesleki kazanım elde etmelerinin hedeflendiği kursta kursiyerlere; hijyen, yemek yapımı için gerekli hazırlıklar ve yemek hazırlama alanlarında usta öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor. Sapanca Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursa katılan özel bireylerin hazırladığı ürünler ise Sapanca Engelsiz Kafede vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Destekleri için Sapanca Kaymakamlığına teşekkür eden Dernek Başkanı Cemil Ertuğ, "Üyelerimize her zaman güvendim. Allah’ın izniyle hep birlikte daha iyi olacağız. Hepsinin azmine ve ellerine sağlık. Gayet başarılı bir çalışma oldu. Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat’a, Sapanca Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi görevlilerine ve hocalarımıza teşekkür ederim’’ dedi.