DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi, özel bireyleri ağırladı. Özel bireyler merkezde gönüllerince eğlendi.

Düzce’de bir çok projede imzası bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi bu sefer özel misafirlerini ağırladı. Düzce Engelesiz Yaşam Merkezi öğrencileri Gençlik merkezini ziyaret ederek, gönüllerince eğlendi. Havalı tabancalar ile atış yapan özel bireyler daha sonra karaoke ile şarkılar söylerken, bilardo oynayarak özel bir gün geçirdi.