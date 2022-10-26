Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler, engellerini aşmak için müzik kursunda gönüllerince eğleniyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler, engellerini aşmak için müzik kursunda gönüllerince eğleniyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli birey ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İçerisinde bulunan müzik eğitimi, resim atölyesi ve birçok aktivite alanı ile öğrencilerin vazgeçilmez durağı haline gelen Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler müzik eğitimi alarak temel yaşam becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal hayata hazırlanmanın da heyecanı içerisinde eğitimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların gelip müzikle hasbihal oldukları zaman yaşam kalitelerinin biraz daha arttığını belirten Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, "Özellikle biz burada hem bireysel hem de grup musiki dersleri veriyoruz. Burada usta öğreticilerimiz söz konusu özellikle bizim oluşturmuş olduğumuz musiki topluluklarımızın içerisinde konservatuvar mezunu insanlarımız var. Bunlar bağlamadan tutun kanun, cümbüş ve nefesli çalgılara kadar her şeyi mümkün mertebe eğitimlerini vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız musiki eğitimlerini aldıkları zaman çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu da bizi daha çok sevindiriyor. Bu eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Müzik ruhun gıdasıdır. Bu parola ile yola çıkıyoruz. En azından engelli bireylerimizi farklı şeyler yaptıkları zaman mutlu olabileceğini gösterebilmek ve yaşatmak adına yapılan hizmetleri daha anlamlı buluyoruz" dedi.

"Başkanımız bizi sokaktan kurtardı"

Engelsiz Yaşam Merkezine geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran öğrencilerden Bayram Alışoğlu, "Burada müzik ve satranç derslerine giriyorum. Bizlere böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’ndan Allah razı olsun. Başkanımız bizi sokaklardan kurtardı. Sokakta dolaşmaktansa buraya gelip bir şeyler öğrenmemiz daha güzel. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz sinema izleyip tiyatro izliyoruz" diye konuştu.