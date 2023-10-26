Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Geçit mahallesinde hayata geçirilen ‘En Mutlu Köy’ projesini hizmete açtı. Proje, mülkiyeti belediyeye ait olan 11 bin metrekare alanda inşa edildi.

Toplamda iki etaptan oluşan proje kapsamında özel gereksinimli bireylerin doğanın terapötik faydalarından yararlanarak engelsiz bireylerle birlikte çalışacakları 2 adet sera, 3 adet üretim atölyesi, 2 adet tavuk-kaz kümesi ve 1 adet rehabilitasyon merkezi inşa edildi. Seralarda deneme amaçlı domates üretimine başlandı. Yumurta tavukçuluğu kapsamında tavuk-kaz kümesinde 1000 adet tavuk bulunuyor. Kümeslerde yumurta üretimine başlandı. Projenin verimli çalışması halinde 2. etabında 1 adet kafeterya-restoran ile 2 adet üretim atölyesi yapılacak. Açılışta protokol üyelerine ‘En Mutlu Köy’de üretilen ilk yumurtalar da hediye edildi.

Projenin açılış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, göreve geldiği andan itibaren ‘En Mutlu Şehir’ hedefi doğrultusunda toplumun bütün kesimlerine yönelik projeler yürüttüğüne vurgu yaptı. Başkan Genç, “Belediye binamızı yaptığımız andan itibaren özel bireylerimizin adına büyük bir mutlulukla hizmete almakta olduğumuz ‘En Mutlu Köy’ yerleşkemizin açılışına hoş geldiniz diyorum. İran Başkonsolosu da burada hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet ettiler, teşekkür ediyorum kendilerine. Göreve geldiğimiz andan itibaren en mutlu şehir hedefiyle yola çıkmıştık. Bu hedefimiz doğrultusunda 14 engelli derneğimizi bir çatıda toplamak adına Pazarkapı’da engelsiz bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri adına yer tahsis ederek, onlarla komşu olduk. Onlara verdiğimiz bir sözdü. Tıpkı şehit aileleri derneklerine verdiğimiz söz gibi. Ama sadece fiziki mekân ihtiyacıyla görevimizin bitmeyeceği kanaatindeydik. Bu kardeşlerimizin sosyal hayata intibaka için, onların yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için projeler gerçekleştirmek zorunluluğu hasıl olmuştu. Bu minvalde ‘En Mutlu Köy’ projemizi hayata geçirdik. 11 bin 500 metre kare bir alandayız. İki adet seramız, 3 adet üretim atölyemiz (el sanatları), iki adet tavuk kümesimiz ve bir adet kafemiz var. Birinci etabımız bitti. Buradaki amacımız engelli kardeşlerimizin eğitimine, istihdamına katkıdır ve kendilerinin üretmesini sağlamak ve bu üretmelerinden dolayı onların mutlu olmalarını sağlamayı amaçladık. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tabi bu işler kolay işler değil, uğraşmamız gerekecekti. Şu anda 20 engelli kardeşimizin istihdamı var. Daha sonra ikinci adım olarak bu sayı 30’a kadar çıkacak. Bu şekilde kıymetli Cumhurbaşkanımızın bu minvalde ortaya koyduğu vizyona uygun davrandık. Özürlü tanımını ortadan kaldırarak, bir zihni dönüşümünle birlikte sosyal devlet ilkesi gereğince sosyal belediyeciliğin yereldeki bir ayağını gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimize, ailelerine hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Cumhurbaşkanının öncülüğünde özel bireyler konusunda çok önemli mesafe kat edildiğine vurgu yapan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ise, “Toplumda hep birlikte yaşıyoruz. Ortahisar’da hep birlikte yaşıyoruz. Ve birlikte yaşadığımız bireyler içiresinde pek çok niteliğe sahip olan insanlarımız var. Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu dönemlerden bu tarafa geliştirmiş olduğu projelerle birtakım uygulamalar devam ediyor. Ve bu uygulamaların en önemli bir tanesi de özel bireylerin artık evlerinde olmaması, toplum hayatına katılmasını içermekte. Bu alanda bugün geldiğimiz mesafe oldukça sevindiricidir. Bundan sonra yapılacak olanlar da bugüne kadar yapılanların teminatıdır. İnşallah bütün ilçelerimizde bu tür faaliyetler örnek olur. Artık özel bireylerimiz, evlerinde oturma mecburiyetinde değiller. Onların eğitimleriyle sosyal hayata katılabilmeleri için her şey yapılmakta, engelli dostu binalar, engelli dostu şehirler oluşturmaya devam ediyoruz. Belediyelerimiz de şehirlerimizde bu bilinçle çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Genç, açılıştan sonra protokol üyeleriyle birlikte proje içinde yer alan seraları, atölyeleri gezerek, bilgilendirdi.