Kapılarını açtığı günden itibaren kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarı, özel konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Her gün bir başka yazar ve şairin, imza ve söyleşi programı gerçekleştirdiği Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarına, Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören özel bireyler ve hocaları tarafından anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Elazığ Belediyesi tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde organize edilen fuara, özel gereksinimli bireyler, hocalarıyla birlikte katılarak keyifli vakit geçirdi. Kitapların bulunduğu stantları dikkatle gezen çocuklar merak ettikleri bütün kitapları detaylıca inceleyerek farklı bir etkinlik ve anı yaşamış oldul.

Çocuklarının binlerce kitap ve yüzlerce yayınevinin yer aldığı Elazığ Belediyesi Kitap Fuarını gezerek keyifli vakit geçirdiğini ifade eden aileler, sosyal hayata katkı sunan bu etkinliğin Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatlarıyla gerçekleştirildiğini ve çocuklarına daima destek sunulduğunu kaydetti. Özel gereksinimli bireylerin bakımından eğitimine her konuda Başkan Şerifoğulları’nın imkan oluşturduğunu, destek olduğunu ifade eden aileler, hem Başkan Şerifoğulları’na hem de Engelsiz Yaşam Merkezinde çalışan eğitimcilere teşekkür etti.