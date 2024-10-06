Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı’nın faaliyetlerinden yararlanan özel gereksinimli bireyler ve aileleri için Darısekisi Örnek Yörük Köyüne gezi düzenlendi. Açık havada piknik yapıp şarkılar eşliğinde eğlenen özel bireyler, hem sosyalleşti hem de manzaranın tadının çıkardı.

‘Engelsiz Mersin’ için kentte engelleri aşan projeler geliştirmeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hem özel gereksinimli bireyler hem de aileleri için belirli aralıklarla sosyal etkinlikler düzenliyor. Sahil aktivitelerinden pikniğe, sinemadan tiyatroya kadar farklı etkinliklerle özel bireyleri bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Darısekisi Örnek Yörük Köyüne gezi düzenledi. Özel bireyler doğal ortamda sosyalleşirken, aileler de doğanın içinde nefes koçu eşliğinde nefes terapisi yaptı.

“Öğrencilerimiz de velilerimiz de bu etkinliklerden çok mutlu”

Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, özel bireyler için farklı etkinlikler düzenlediklerini anlatarak. “Öğrencilerimizi eylül ayının güzel havasından faydalansınlar, oksijen alsınlar, eğlensinler diye getirdik. Geçen hafta da onları denize götürdük. Yüzdüler, güzel vakit geçirdiler. Onlar bu etkinliklerden çok memnun oluyorlar. Onları mutlu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz. Velilerimiz de bu etkinliklerden çok mutlu. Bugün nefes terapisi yaptık. Öğretmenlerimizle dans ettiler. Çocuklar oyun oynamayı, dans etmeyi çok seviyor. Müzikle eğlenmeyi çok seviyorlar. Birlikte kahvaltımızı yaptık” dedi.

Etkinliklerin kış ayında da devam edeceğini söyleyen Demir, “Hava soğuduğunda sinema etkinliklerimiz oluyor ya da kapalı alanlarda farklı etkinliklerimiz oluyor. Parkımızda mutluyuz. Programı her ay güncelliyoruz. Değişik etkinlikler yapıyoruz. Herkes mutlu. Bu park hep mutlu” diye konuştu.

“Nefes almak, sosyalleşmek çok iyi”

Engelsiz Yaşam Parkından çok memnun olduklarını, kendileri için de çeşitli kurslar verildiğini ve bunlara katıldıklarını anlatan velilerden Elif Güneş, “Kızım için geliyorum. Çok memnunuz. Birçok yere katıldık. Pikniklere, denize gittik. Onlar olmasa herhalde çıkamayız. Çünkü çocuklarımızla gerçekten zor. Gittiğimiz yerde hepsi birlikte olunca kimse kimseden ayrılmıyor. Anneler de çocuklar da birbirini anlıyor. O yüzden mutluyuz. Nefes almak, sosyalleşmek çok iyi” ifadelerini kullandı.

“Bu etkinlikler çok güzel oluyor”

Velilerden Talip Kaya, Engelsiz Yaşam Parkı açıldığından beri geldiklerini, oğlunda çok güzel gelişmeler olduğunu anlatarak, “Çok memnunuz. Selim de güzel ilerleme sağladı. Arkadaşlarıyla beraber halk oyunları olsun, resim, spor olsun değişik etkinliklere katılıyor. Bu etkinlikler çok güzel oluyor. Hep beraber farklı yerlere gidiyoruz. En son denize gittik. Bugün buradayız. Daha öncesinde de çok değişik etkinlikler yapıldı. Onlar arkadaşlarıyla, biz velilerle beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. Büyükşehir Belediyesine bu katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Özel bireyler mutlu

Özel bireylerden Ümit Karakuş, Darısekisi’ni çok beğendiğini anlatarak, “Ortam güzel. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Büyükşehir Belediyesine, Vahap Başkanımıza teşekkür ederim. Bu imkanı sundukları için bütün hocalarımıza teşekkür ederim. Çok güzel bir yer. Eğleniyoruz, oyun oynuyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Temiz hava alıyoruz. Doğa güzel, manzara çok güzel” dedi.