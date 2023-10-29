Mersin Büyükşehir Belediyesince, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında anlamlı bir etkinliğe imza atılarak özel bireyler ve ailelerinden oluşan 80 kişi Anıtkabir’e götürüldü.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen gezide, Engelsiz Yaşam Parkından yararlanan özel gereksinimli bireyler ve aileleri yer aldı. Aslanlı Yoldan geçerek Anıtkabir’i ziyaret eden katılımcılar, ayrıca Birinci Meclis Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), İkinci Meclis Binası (Cumhuriyet Müzesi) ve MTA Tabiat Tarihi Müzesini de gezdi.

Birinci ve İkinci Meclis Binasını gezen özel gereksinimli bireyler, o döneme ait anıları görünce duygusal anlar yaşadı. MTA Tabiat Tarihi Müzesini de ilk defa gezen katılımcılar, zengin koleksiyon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Katılımcılar gezdikleri her yerde bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

“Özel bireylerimiz, cumhuriyetimizin coşkusunu Ankara’da yaşıyor”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, geziden herkesin son derece mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu sene cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü. Çok mutluyuz, gururluyuz. Bu özel günde, bu özel şehre özel bireylerimizi ve ailelerimizi getirdik. Bu gezi onların da çok hoşuna gitti. Özel gereksinimli bireyimiz ve ailemizle güzel bir kutlama yaşıyoruz. Atamızın huzurunda olduğumuz için çok gururluyuz. Velilerimiz, öğrencilerimiz, herkes mutlu. Özel bireylerimiz için cumhuriyetin coşkusunu başkentimiz Ankara’da yaşamak ayrı güzel oldu” dedi.

“Bize böyle bir gün yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz”

Mahmut Mert Çakmak’ın annesi Nesrin Çakmak, Anıtkabir’de olmanın kendilerini ne kadar mutlu ettiğini belirterek, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kutlamaları sebebiyle bizi buraya getiren Vahap Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Oğlumu mutlu ettiği için Allah da onu mutlu etsin” dedi. Mert Çakmak ise “Buraya geldiğim için çok mutlu oldum” cümleleriyle duygularını ifade etti.