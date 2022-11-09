Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler, burada gördükleri bilgisayar kursu ile hayata hazırlanıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezine gelen öğrenciler, burada gördükleri bilgisayar kursu ile hayata hazırlanıyor.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırarak sosyal yaşamda aktif olacakları bir yaşam alanı olarak şehre kazandırılan toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sosyal donatı alanları ve eğitim aktiviteleriyle engellilerin ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek Engelsiz Yaşam Merkezi, içerisinde bulunan aktivitelerle engelli birey ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak düzenlenen kurslara gelerek hayata tutunan özel bireyler, aldıkları bilgisayar eğitimi ile bundan sonraki hayatlarına hazırlanıyor.

Kursa gelen 11 öğrenci eğitimlerini tamamlamalarının ardından başarılı olanlara iş bulmalarına yardımcı olacak sertifika verilecek. Öğrenciler bu tür kursların iş hayatlarında çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olarak Engelsiz Yaşam Biriminde vermiş oldukları eğitimlerden bir tanesinin de bilgisayar kursu olduğunu belirten Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu, "Eğitimlerimiz yaklaşık 5 hafta sürecek. Burada asıl hedeflenen amaç engelli bireylerimizin günümüzdeki bilgiyi ve iletişimi daha etkili kullanabilmesi amaçlanıyor. Tüm eğitimlerin çoğunu Halk Eğitim Merkezi desteği ile yapıyoruz. Oradan usta eğiticiler ve öğreticiler vasıtasıyla burada hem engelsiz yaşam birimimizde hem de diğer eğitim birimlerimizde bizlere destek oluyorlar. Burada hem sertifikalı eğitimler hem de sertifikasız eğitimlerimiz oluyor. Bugünkü eğitimimiz ise sertifikalı eğitimdir. Engelli bireylerimiz 5 haftalık süreçten sonra kurslarını tamamlamış olacak. Bu eğitim kursumuza 11 kişi katıldı. Bunlardan 11 kişi de sertifika almış olacak. Bu aldıkları sertifika hayatta kendilerine iş aramalarında referans olacak hem de kendilerine olan güvenleri daha da artmış olacaktır" dedi.

"Engelsiz Yaşam Merkezi bizim için çok değerli oldu"

Bilgisayar kursunun çok iyi gittiğini aktaran kursiyer Merve Sis, "Bilgisayar kullanmasını bilmiyordum buraya gelerek çok şey öğrendim ve hayatıma çok güzel şeyler kattığımı düşünüyorum. Engelsiz Yaşam Merkezine çok rahat gidip gelebiliyoruz. Asansör olduğu için çok rahat gidip geliyoruz engelli rampaları olduğu için içeri giriş çıkışlarda sorun yaşamıyoruz. Bilgisayarı öğreniyoruz bunun yanında sertifika alırsak işe girişimiz daha kolay olacaktır" diye konuştu.

Elazığ Engelsiz Yaşam Merkezi bilgisayar kursu öğrencisi olduğunu belirten Ömer Pala ise, "Bu bilgisayar kursu bizler için hem aktivite hem de bilgisayar alanında gelişmemizi sağladı. Engelsiz Yaşam Merkezi biz engelli bireyler için gerçekten çok değerli oldu. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bilgisayar kursunda bilgisayar ile alakalı ne varsa öğreniyoruz. İnşallah buradan bir sertifika ile ayrılacağız bununla birlikte ileride iş imkanımız daha da çok artacaktır" şeklinde konuştu.