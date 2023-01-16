Gölcük’te düzenlenen etkinlikte özel bireyler atıkları el emekleriyle sanata dönüştürdü.

Gölcük’te düzenlenen etkinlikte özel bireyler atıkları el emekleriyle sanata dönüştürdü.

+1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği tarafından, Down Kafe’de "Atıklar Sanata Dönüşüyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol, özel bireylere atıkları nasıl değerlendirebilecekleri konusunda eğitim verdi. Özel bireyler, Demirkol’un eğitiminin ardından atık malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdü. Özel bireylere el becerisi kazandırarak, sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen de katıldı.

Özel bireylerin eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiği etkinliği değerlendiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Melek kalpli dostlarımızın el becerisi kazanmalarının yanı sıra sosyal gelişimlerine de katkı sunan bu tarz etkinlikleri gerçekleştiren +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz’a, Doç. Dr. Nermin Demirkol’a ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.