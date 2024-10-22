Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı daha da artırmak amacıyla, Selebral Palsi tanılı bireylerin ve ailelerinin yer aldığı sinema etkinliği düzenledi. ’Harika Kanatlar’ adlı filmi izleyen Serebral Palsili bireyler ve aileleri, keyifli anlar yaşadı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sosyal hayata katılmakta güçlük çeken özel bireyler ve aileleri için sinema etkinliği düzenledi. Tarsus ve merkez mola evlerinden faydalanan Selebral Palsi tanılı özel çocuklar ve aileleri, sinema etkinliğinde bir araya geldi. PalmCity AVM’de gerçekleştirilen etkinlikte aileler hep birlikte ‘Harika Kanatlar’ adlı filmi izledi. Özel bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmeyi hedefleyen ve herkesin bir araya gelmesini sağlayan etkinlik, hem özel çocukları hem de ailelerini mutlu etti.

"Temel amacımız, engelli bireyleri engelsiz hissettirmek"

Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Mola Evi’nde görevli özel eğitim öğretmeni Nüzhet Taş, Selebral Palsili bireylerin sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Özel bireylere yönelik bu tarz etkinlikleri sürekli gerçekleştirdiklerini belirten Taş, "Büyükşehir Belediyesi mola evleri olarak amacımız; özel bireyleri bir arada tutmak, hep birlikte aynı faaliyetleri yapabilmelerini sağlamak ve farklı olmadıklarını hissettirmek. Büyükşehir Belediyesi olarak en temel amacımız, engelli bireyleri engelsiz hissettirmek" dedi.

"Sosyalleşiyor ve hayata katılıyor"

Velilerden Gurbet Akbaş, mola evi sayesinde hayatlarında çok şey değiştiğini ifade ederek, "Çocuğum 17 yaşında. Bizi dışarı çıkarıyorlar, çocuğu gezdiriyorlar. Evden alıyorlar, eve bırakıyorlar. Çocuğum bugün sinemaya geldi ve çok mutlu oldu" diye konuştu.

Nihal Kutlu ise mola evlerinin hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuğum, burada aşçılık, seramik, spor gibi bütün etkinliklerden faydalanıyor. Sosyalleşiyor ve hayata katılıyor. Kendini bir birey gibi hissediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.