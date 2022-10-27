Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri ve aileleri Acarlar Longozu’nu gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelsiz hobi kursu öğrencileri ve aileleri Acarlar Longozu’nu gezdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Hobi Atölyelerinde eğitimlere katılan özel gereksinimli bireyler için Acarlar Longozu’na gezi düzenledi. Sabahın erken saatlerinde Sosyal Gelişim Merkezi’nde buluşan bireyler ve ailelerinde oluşan 70 kişilik kafile, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte Acarlar Longozu’na yola çıktı. Engelsiz yürekler, Acarlar Longozu’na giriş yapmalarının ardından eğitmenleri eşliğinde spor yaptı, daha sonra ise yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Türkiye’nin tek parça halinde bulunan longozu keşfe çıkan bireyler ve aileleri enerjilerini tazeledi ve sosyal yaşama katıldı.