Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde erkek kardeşler örnek bir düğün merasimi gerçekleşti. İki kardeş aynı gün yapılan düğün merasimi ile dünya evine girdi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde erkek kardeşler örnek bir düğün merasimi gerçekleşti. İki kardeş aynı gün yapılan düğün merasimi ile dünya evine girdi.

Coşkun ve Ramazan Güler kardeşler yapılan düğün merasimi ile aynı gün dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı. Merasim İhsaniye İlçesine Bağlı Kayıhan Beldesinde gerçekleşti. Ramazan-Şerife ve Coşkun-İftar çiftlerin nikâh törenine ilçe protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Düğüne Kayıhan Belediye başkanı Ömer Şahin, Yaylabağı Belediye Başkanı Niyazi Akgedik ve Gazlıgöl Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar da katıldı. Çiftlerin nikâhlarını ise Gazlıgöl Belediye Başkanı Mehmet Kırkpınar ve Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin birlikte gerçekleştirdi.

Oğullarına çifte düğün yapan baba Ramazan Güler ise duygularını şu şekilde paylaştı;

"Çok mutluyuz böyle bir hayırlı işten dolayı. Böyle iki kardeş olanların da bu mutluluğunu tatmalarını isteriz. Allah iki kardeş birden evlendirmeyi nasip etti. Güzel bir duygu, herkese bu duyguyu tavsiye ederim. Bu parayla olacak bir şey değil, Allah’ın nasip etmesiyle olacak bir şey. Allah mesut etsin inşallah" dedi.

Nikâh merasiminden sonra çiftler ilk danslarını gerçekleştirdiler.