19’uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde 4 altın, 1 gümüş madalya ile büyük başarı elde eden Eskişehirli öğrencilere okul müdürü de çeyrek altın hediye etti.

19’uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde 4 altın, 1 gümüş madalya ile büyük başarı elde eden Eskişehirli öğrencilere okul müdürü de çeyrek altın hediye etti.

Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan 4 öğrenci, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 22 farklı ülkeden bin 56 yarışmacının katıldığı, 78 kategoride düzenlenen yarışmada, 2 tatlı, 2 balık ve ana yemek dalında başarı elde etti. Eskişehir Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sırrı Kabadayı madalya kazanan öğrencileri tebrik ederek çeyrek altın hediye etti.

“Daha önce birinciliğimiz olmamıştı, ilk defa birinciliğimiz oldu”

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek - İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Şükran Tuncel, 19’uncu Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nin öğrenciler için oldukça farklı bir deneyim olduğunu ifade etti. Öğrencilerin güzel bir şekilde yarıştığını söyleyen Tuncel, “19’uncu Uluslararası Mutfak Günleri çerçevesinde İstanbul’da yapılan yarışmada öğrencilerimiz 2 tatlı, 2 balık bir de ana yemek dalında 4 altın, 1 gümüş madalya sahibi oldular. Oldukça farklı bir deneyim oldu onlar adına. Böyle bir deneyimi ilk defa yaşıyorlardı. Sonunda başarıyla döndük. 22 ülkeden bin 100 öğrenci katılım sağladı. Bunların içerisinde bizim öğrencilerimiz de güzel bir şekilde yarıştılar. 78 ayrı dalda yapılan yarışmada bizim öğrencilerimiz 4 tane birincilik, 1 tane de ikincilik almış oldular. Daha önce birinciliğimiz olmamıştı, genelde ikincilik ya da üçüncülük almıştık. İlk defa birinciliğimiz oldu” dedi.

“Hem sosyalleşme hem de farklı kültürleri tanıma şansına sahip olduk”

Yarışmada altın madalya kazanan Ceren Gökmen, yarışmada çok fazla gerildiklerini belirtti. Birinci oldukları için çok mutlu olduğunun altını çizen Gökmen, “Hepimiz 1 haftada çalıştık. 1 haftada gece gündüz çalışarak yaptık. Okul müdürümüze bize bu imkânları sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Hem sosyalleşme hem de farklı kültürleri tanıma şansına sahip olduk. Çok fazla gerildik çünkü ilk defa katıldığımız bir yarışmaydı. Aynı zamanda çok heyecanlıydık. Acaba olmayacak mı, başarabilecek miyiz? Diye düşündük. Sonra birinci olduğumu gördüm gerçekten çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

“Ben 20’inci dakikamda tatlılarımı yapmıştım, fakat tabak elimden kaydı”

Hazırladığı tatlıları bir talihsizlik sonucu yere düşüren Şerife Çabuk, kalan 10 dakikada 2 tatlı daha yaptığını söyledi. Tatlıları yere düşürmesine rağmen birincilik elde eden Çabuk, “Güzel bir yarışmaydı, keyifli oldu. Hepimiz için güzel bir deneyim de oldu. Yarışma sırasında benim açımdan ufak bir talihsizlik yaşandı. Yarışmacılara 30 dakika süre veriliyordu, ben 20’inci dakikamda tatlılarımı yapmıştım fakat tabak elimden kaydı ve talihsiz bir an yaşandı. Tatlım tamamen yere döküldü. Normalde 2 tabak tatlı çıkarmam gerekiyordu fakat hazır olan 2 tatlımın da yere dökülmesinden kaynaklı kalan 10 dakikada 2 tabak daha tatlı yapmam gerekti. Yani 30 dakikada toplam 4 tabak tatlı yapmış oldum. Azmimle birinci oldum” ifadelerini kullandı.