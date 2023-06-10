Her yıl bahar mevsimde Afrika kıtasından göçüp üremek için Romanya’nın Tuna deltasına giden Ak pelikanlar Uluabat Gölü’nde mola verdi. Afrika’nın tozundan ve yol yorgunluğundan Ulubat Gölü’nde banyo yaparak arınan ak pelikanlar dron görüntüsüyle görsel şölen oluşturdu.

Her yıl üremek için bahar aylarında Afrika kıtasından, Tuna deltasına göçen Ak pelikanların bu yılki mola yeri Uluabat Gölü ve gölün Marmara ile buluştuğu Kirmastı nehri deltası oldu.

Binlerce kilometre ve günlerce süren göç yolculuğunun yorgunluğunu ve tozunu üzeri yemyeşil Nilüfer çiçekleriyle kaplı Kirmastı nehrinin genişlediği havza bölümünde banyo yaparak adeta üzerinden atan yüzlerce Ak pelikan havadan görüntülendi.

Ünlü kuş gözlem ve fotoğrafçısı Alper Tüydeş, bahar göçüyle birlikte pek çok göçmen kuş gibi pelikanların da güneyden kuzeye göç ettiğini belirterek, "Ak Pelikanlar kışı Afrika’da geçirdikten sonra her yıl binlerce kilometre uçarak Romanya Tuna Nehri Deltasına gidiyorlar. Ve bu göç yolculuklarında Hatay’dan ülkemize girip Kapıdağ Yarımadası üzerinden Trakya’ya geçerek Bulgaristan üstünden Romanya’ya ulaşıyor. Orada üreyip sonbaharda dönüşe geçiyorlar" dedi.

Her yıl 45 bin Ak pelikanın göç yolculuğunu Türkiye üzerinden geçerek tamamladığını aktaran Tüydeş, "Genelde güzergahları aynıdır ve hiç değişmez. Çok nadir İstanbul ve Çanakkale Boğazını kullanırlar. Ortalama 45 bin pelikan bahar göçünde bu güzergahtan göç ediyor. Sürüler parça parça ve en az bin ile 9 bin pelikandan oluşabiliyor. Ve bu hayvanların konacakları taşkın alanları tarım başta olmak üzere çeşitli şekillerde yok edildiği için artık çok alternatifleri yok. Bu noktada Uluabat Gölü büyük avantaj. Zorlu bir mesafeyi kat ettikten sonra hayvanların rahatlıkla beslendikleri dinlendikleri Türkiye’deki bir iki alandan birisi bu alanları korumalıyız" dedi.

Ak pelikanların ilk bakışta leylekler ile karıştırıldığını da sözlerine ekleyen Tüydeş, "Dikkatli bakıldığında kısa bodur bacakları tombul gagaları ile diğer türlerden ayırılır. Kalabalık sürülerden oluşan uçuşları ile simetrik nizami rota çiziyorlar. Düzenli uçuştan onları tanırız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük sürüler geçmeye başladı" diye konuştu.

Yöre sakinlerinden İbrahim Deniz de, "Bu sene bahar yağmurlarının fazlalığından dolayı kuş nüfusu arttı. Tüm kuşseverleri doğa harikası manzarayı izlemeye davet ediyoruz" dedi.