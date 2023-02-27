Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, ağaçların bu mevsimde ağaçların çiçek açmasının iyi olmadığını vurgulayarak don olduğu takdirde meyvelerin zarar göreceğini belirtti.

Vali Kızılkaya, Bilecik’e yerleşen depremzede aileler ile bir araya geldi

Vali Kızılkaya, Bilecik’e yerleşen depremzede aileler ile bir araya geldi

Bilecik’te 15 gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredince badem ağaçları çiçek açtı. Bilecik’te mezarlık mevkiinde yüzlerce badem ağacı havanın sıcaklığına aldanınca çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum vatandaşları hayrete düşürdü.

Bilecik’te hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle Hadim ilçesinde çiçek açan badem ağaçları havadan böyle görüntülendi.

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