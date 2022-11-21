Bilecik’te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakası sonunda ortalık bir anda karışırken, maçın gözlemcisi olayları görüntüleyen İHA muhabiri tehdit etti. Maçın gözlemcisi Engin Akar, maç sonunda olayları saha içinde çeken İHA muhabirine ’Senin adını soyadını alabilir miyim. Aldıracağım seni polise, çık dışarı’ diyerek tribüne attırdı.

Bilecik’te oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakası sonunda ortalık bir anda karışırken, maçın gözlemcisi olayları görüntüleyen İHA muhabiri tehdit etti. Maçın gözlemcisi Engin Akar, maç sonunda olayları saha içinde çeken İHA muhabirine ’Senin adını soyadını alabilir miyim. Aldıracağım seni polise, çık dışarı’ diyerek tribüne attırdı.

BAL 11. Grup 8’inci hafta müsabakasında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda grupta 7’de 7 yapan K. Sinopspor ile 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan deplasman ekibi K. Sinopspor 17’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa Abdulkadir Oruçoğlu düzgün bir vuruşla filelere göndererek durumu 1-0’a getirdi. Maçın 41’inci dakikasında defans arkasına atılan bir topla buluşan Umut Aslan, ceza sahası dışına kadar çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görken Güner’i de çalımlayarak topu filelere göndererek, durumu 2-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına muhteşem bir taraftar desteği ile çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları oyunda hemen baskıyı kurdu. Maçın 60’ncı dakikasında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında ceza sahası içinde bir futbolcunun eline top değince maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü kaptanı Atahan Mehmet Kömürlü durumu 2-1’e getirdi. Bu gol sonrası adeta tek kale oynayan 1969 Bilecik Spor Kulübü bulduğu atakları değerlendiremedi.

Esame listesinde 33 numara görünen futbolcu 16 numarayla sahaya girince ortalık karıştı

Maçın son dakikalarında konuk ekip K. Sinopspor 3 oyuncu değişikliğine gitti. Maç öncesi basın ve teknik heyetin elinde bulunan esame listesinde yedek olarak gözüken 33 numarada gözüken Muhammed Öz, listede yazılan numarası harici 16 numaralı forma ile maça girdi. Buna 1969 Bilecik Spor Kulübü kulübesinde yer alan yönetici Okan Kızmaz ve teknik heyet tepki gösterdi. Bunun üzerine maçın 4’üncü hakemi Ali Eren Sayın, maç öncesinde ’Esame listesinde paraf aldık, sorun yok’ diye cevap verdi.

Penaltıyı vermedi iddiası

Yaşanan bu olaylar sonrası maçın 90’lı dakikalarında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında, oyuna sonradan giren Ali Çukadar’ın ceza sahası içinde yere düşürülmesi üzerine taraftarlar, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar penaltı bekledi. Penaltının verilmemesi büyük tepki çekti.

Maç sonu olayları çeken İHA muhabirine tehdit

Maçın orta hakemi Erdi Çetin’in bitiş düdüğü sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü teknik heyeti ve futbolcuları isyan etti. Orta hakemine son dakikalarda verilmeyen penaltıları ve yenilen 2 gol öncesi faul yapıldığı iddia ettiler. Bu esnada maçın gözlemcisi Bursa’dan gelen Engin Akar ve BAL Denetçisi İsmail Özdil’e bazı futbolcular tepki gösterdi. Bu esnada maçın gözlemcisi Engin Akar, olayları görüntüleyen İHA muhabirine ’Senin adını soyadını alabilir miyim. Aldıracağım seni polise, çık dışarı’ diyerek tehdit etti.

Olayları görüntülememesi için tribüne gönderdi

Bu esnada İHA muhabirin ’Maç bittikten sonra saha içine girdim’ demesi üzerine gözlemci talimatı üzerine saha komiseri İHA muhabirini tribünlere gönderdi. Ardından dolaylar bitiminde elleri cebinden soyunma odasına giden saha komiseri Engin Akar şeref tribününde bulunan seyircilerin tepkilerine karşılık verince orası karıştı. Başta bağımsız milletvekili adayı Bahadır Güler ve bazı iş insanları Akar’a tepki gösterirken, "Senin görevin maçı gözlemlemek, basını dışarı çıkarmak değil" dediler. Güler, bu olaylar karşısında güle güle soyunma odaların yolunu tuttu.