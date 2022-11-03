Türkiye’nin yüzde 30 ’Cennet Hurması’ ihtiyacının karşılandığı Bilecik’te hasat başladı. Üç köyde bin dekarlık alanda yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor

Türkiye’nin yüzde 30 ’Cennet Hurması’ ihtiyacının karşılandığı Bilecik’te hasat başladı. Üç köyde bin dekarlık alanda yetişen hurmayı erkekler topluyor, kadınlar kasaları diziyor

Bilecik merkeze bağlı, Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde bin dekar alanda yetişen ’Cennet Hurması’ hasadı başladı. Yaklaşık bir hafta sürecek olan hasat için gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine herkes seferber oldu. Bu köylerin yüzde 70’inin geçim kaynağı ola(ÖZEL)n hurma hasadında bu yıl yüzler gülerken, köylülerin üretimin artması için hurma kurutma tesisi, kantar ve kooperatifin kurulması istiyor.

"Bu yıl rekolte bin 200 ton"

Küplü Köyü Muhtarı Hüseyin Demirbaş, hurma hasadının başladığı, çoğu ürünün dalında satıldığını anlatarak, "Geçen seneye nazaran bu sene yüzde 10 fazla diyebilirim. Ortalama bin 200 ton hurmamız çıktı. Başköy, Beydemir taraflarında bizden daha fazla hurma çıkarıyor. Geçen seneye nazaran fiyatlarımız biraz daha arttı. O da neden arttı, hurmanın her çeşidinden yararlanıyoruz. Kuru hurma yapıyoruz. Kabuğundan dahi faydalanılıyor. Pekmezi yapılıyor. Hurma çeşitleri fazlalaşınca talepte çok oluyor. Yurt dışından da taleplerimiz var. Onları da yetiştirmeye çalışıyoruz. Kuru hurma bilhassa. Bu sene gayet güzel. 5 liradan 8 liraya kadar hurma satışı yapılmıştır" dedi.

"Türkiye’nin yüzde 35-40 civarı hurmasını biz karşılıyoruz"

Muhtar Demirbaş, Türkiye’nin yüzde 35-40 civarı hurmasını Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinin karşıladığı anlatarak, "91 yıl önce asker arkadaşının hediye ettiği Trabzon hurması fidanı Başköy’e İsa dedenin ektiğini şimdi köyde 70 haneyi şimdi ihya ediyor. Halen o hurma fidanından verim almaktayız. Koruma altında zaten. Ondan sonra o fidandan buralara kadar gelindi" dedi.

"Hurmalar bu sene güzel, verim oldukça iyi"

Hurma toplayıcısı Yaşar Şen de 1998’den beri hurma topladığını anlatarak, "Burada 60 ağaç var. Yaklaşık 7-8 ton hurma çıkar. Hurmalar bu sene güzel, verim oldukça iyi. Ama hurma konusunda biraz eksiklerimiz var. Kantar, kurutma tesisi bunlarda yerine getirilirse halkımız oldukça faydalanır. İstanbul, Adapazarı, Bursa, Eskişehir yoğunlukla buralara gönderiliyor. Alıcılar geliyor bizde yükleyip gönderiyoruz" dedi.

"Kooperatifleşme olayı olmadığı sürece burada satış zamanı herkes bir sıkıntı yaşıyor"

Hurma üreticisi Mehmet Bozbağ ise, "Burada küçük bir üreticiyim. Şimdi bunu üretmekte sıkıntı şu, kooperatifleşme olayı olmadığı sürece burada satış zamanı herkes bir sıkıntı yaşıyor. Kantar olayı da söz konusu. Olmayınca her seferinde üretici ile tüketici arasında bir sıkıntı yaşanıyor. Çünkü onların dediğine razı oluyoruz. Kooperatifleşme olursa tabi bunu büyüklerimiz daha iyi bilir buna bir önder lazım. Ben neticede burası bir altı yüz metrekarelik bir yer. Buradan çıkacağı 2-3 ton hurma. Ama buradan 40- 50 ton hurma çıkaranlar var. Şimdi her seferinde bu mevsimde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hani herkes tanıdığına, dostuna satış yapıyor. Ama kooperatifleşme olduğu zaman bu satışa konulur. Şehir ekonomisine de faydası olur. Çünkü bunun kurutması çıktı. Bide bunun elma türlüsü var. Hani bunun çeşidi çok. Bunu büyüklerimiz dile getirip bir karara bağlarsa seviniriz. Çünkü hurmanın tek ihtiyacı su. Zamanı geldiğinde göztaşı, bide budaması. Zahmeti yok. Şehir ekonomisine gerçekten büyük faydası var. Kurutma tesisi Bayırköy’de var. İnşallah neticede faaliyete geçer biraz rahatlarız" dedi.