Kurban Bayramı hazırlıklarıyla birlikte yoğunluğu artan bıçakçı esnafı, müşterileri bekletmemek için bankalar ve bir çok kurumda olduğu gibi sıra numarası vermeye başladı.

Eskişehirli vatandaşlar Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. Kesim yapmayı planlayan kişiler kaliteli ve iyi bir bıçak arayışına girerken, bıçakçı esnafının işleri yoğunlaştı. Bıçak tezgahlarının önünde gün içerisinde sıkça kalabalık oluştuğu görülürken, bıçağını biletecek vatandaşlar yoğunluk sebebiyle dakikalarca beklemek zorunda kaldı. Buna çözüm olarak sıra numarası ile çalışmaya başlayan esnaf, bıçak biletecek vatandaşlara işlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu

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“Vatandaşlara yoğunluk sebebiyle bankalardaki gibi sıra numarası veriyoruz”

Eskişehir’de esnaflık yapan Melih Başak, bayram yaklaşınca yeni bıçak ve biletme taleplerinin arttığını söyledi. Özellikle kesim yapacak vatandaşlara kaliteli bıçak kullanmalarını tavsiye eden Başak, “Bayramla birlikte işlerimiz yoğunlaştı, bileme makinemiz devamlı çalışıyor. Bıçaklarını biletecek vatandaşlara bir an önce gelmelerini tavsiye ediyoruz. Bıçak alacaklara ise sabit ve bildikleri yerlerden, bu işin ehli olan ustalardan alışveriş yapmasını öneriyoruz. Son günlere doğru gelen insanlar yaklaşık 2 buçuk saat kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Biz zaten şu sıralar bankalardaki gibi sıra numarası verip çalışıyoruz. Bıçak güzelce hazırlanıp, o şekilde teslim ediliyor. Genelde evde kaliteli bıçakları olan vatandaşlar biletme yaptırıyorlar. Satış tarafında da gayet ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlara iyi bıçak almalarını tavsiye ediyoruz. Seyyar satıcılara gidilmesini önermiyoruz. Bileme fiyatları normal bıçaklar için 10 lira, satır ve balta tarzı ürünler için 20 liradan başlıyor. Kaliteli diyebileceğimiz bıçaklar ise 100 liradan başlıyor ve yukarıya doğru gidiyor” dedi.