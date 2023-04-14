Bursa’da polis ekipleri trafik canavarlarına geçit vermedi. Daha önce alkol kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulan bir sürücü uygulama noktasını görünce geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin önünü kesmesiyle daha fazla kaçamayacağını anlayan sürücü durmak zorunda kaldı. Araçtan inen şahıs, ‘Ben durumu şöyle açıklayım’ dedi, 18 bin lira ceza yedi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi İlçesi Gökdere Kavşağında uygulama noktası kuran polis ekipleri trafik kurallarına uymayan sürücülerin kabusu oldu. Otomobiliyle seyir halinde bir sürücü ise trafik polislerini görünce cadde üzerinde geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden ekipler aracın yanına doğru koşarken, heyecanlı sürücü kaldırıma çıkarak durabildi. Ekiplerden daha fazla kaçamayacağını anlayan araç sürücüsü arabadan indi, ‘Ben size durumu şöyle açıklayayım’ dedi. Polis ekiplerine ehliyetinin içerde olduğunu ve bugün itibariyle sürecin bittiği belirten genç sürücü heyecandan kaçtığını ifade etti.

Alkometreye üfleyen sürücünün promilsiz çıktığı anlaşılırken, ehliyetinin Mayıs ayına kadar alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı. Yalanı ortaya çıkan sürücü bu kez de ‘Eyvah’ derken, ehliyetsiz araç sürmekten ve ters şeritte ilerlemekten dolayı hem kendisine hem de araç sahibine toplamda 18 bin 785 lira ceza kesildi.