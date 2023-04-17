Eskişehir’de aktar dükkanı işleten Koray Özkılıç, Ramazan Bayramı’nda aşırıya kaçırılan öğünler sonrası, yaşanan hazımsızlığın önüne geçmek için; tarçın, karanfil, biberiye, funda yaprağı, mate, yeşil çay, barut ağacı kabuğu ve cindame gibi bitkilerin demlenen çayın içerisine karıştırılmasını önerdi.

Ramazan ayının yavaş yavaş sonuna gelinirken, bayrama az bir süre kaldı. Ramazan aynın ardından bayramda tekrardan yeme içme alışkanlıkları değişirken, söz konusu dönemde gidilen ziyaretlerle metabolizmaya fazla yüklenen vatandaşlar ciddi rahatsızlıklar yaşayabiliyor. Bu rahatsızlıkları en aza indirgemek için çeşitli yöntemler ön plana çıkıyor. Egzersizin yanı sıra kullanılabilecek bazı çay ve şifalı bitkiler hazmetmeye yardımcı oluyor. Eskişehir’de aktar dükkanı işleten Koray Özkılıç, Ramazan Bayramı’nda bazı çay ve bitkilerin hazmı kolaylaştırabilecğini söyledi.

“Tarçının ve karanfilin metabolizmayı hızlandıracak özelliği vardır”

Yenilen öğün sonrasında demlenen çayın için katılan çayın de içine biberiye, funda yaprağı, mate, yeşil çay gibi bitiklerin metabolizmayı rahatlattığının altını çizen Koray Özkılıç, “İnsanlar Ramazan Bayramı’nın birinci gününden itibaren tatlı ve yemek yemeye aşırı derece yüklenecekleri için hazımsızlık meydana gelecek. Hazımsızlığı engelleyebilmek için yapılabilecek birçok şey var. Aynı zamanda metabolizmayı da hızlandıracak ve vücudun direnci de artacak ürünler kullanılacak. Bunların başında tarçın ve karanfil geliyor. Tarçının ve karanfilin metabolizmayı hızlandıracak özelliği vardır. Ayrıca ağızdan giren mikrobu kırar. Yapacağımız çayın de içine biberiye, funda yaprağı, mate, yeşil çay, barut ağacı kabuğu, cindame olmak üzere dokuzu bir yerde adından olan zayıflamak için vücuda alınan yegâne çayların içeriğinde olan bitkilerdir” dedi.

“Tanıdığım herkese de bu çayı önerdim”

Çayların içine katılan bitkilerin sadece metabolizmayı rahatlatmadığını, aynı zamanda karaciğer yağlanmasını önlediğini de değinen Özkılıç konuşmasına şöyle devam etti;

“Bu bitkiler düzenli olarak çay gibi demlendiğinde hem karaciğer yağlanmasına iyi gelir hem vücudun direncini artırır hem de metabolizmayı hızlandırdığı için kısa vadede hastalıklara yakalanmamızı engeller. Ramazanda maalesef iftar kuvvetli yapılıyor. Vatandaşlar mide spazmı geçiriyor. Mideye kramp giriyor. Sonra mide büyüdüğü için az yemek yenilse bile mide açlık hissine kapılarak daha fazla yemek için bizi uyarıyor. Ben Ramazan ayında bu çayı tükettim ve hazımsızlıkla ilgili bir problemim olmadı. Tanıdığım herkese de bu çayı önerdim. Bu bitkiler tamamen doğal. Cenab-ı Allah’ın yarattığı hiçbir şey vücuda zarar vermiyor. Çünkü Allahutaala insana zararlı bir şey zaten yaratmaz. Önce bunu anlayıp, buradan yola çıkmak lazım.”