Ramazan Bayramı öncesi bayan kuaförlerinde de yoğunluk yaşanırken, iş yerleri sahipleri taleplere yetişebilmek için sahura kadar açık duracaklarını belirtiyor.

Bilecik’te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar hem erkek hem de bayan kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. İşyeri sahipleri bu talepleri karşılamak için gerekirse sahura kadar işyerlerini açık tutuyorlar. Bilecik’te bayan kuaförlüğü yağan Özlem Sade, Ramazan ayının başında işlerinde bir durgunluk olduğunu ama bayrama yakın işlerin açıldığı anlatarak, "Özellikle son bir hafta buya yana işlerimiz çok iyi. Eve geçemiyoruz yoğunluktan. Çünkü şu sıralar taleplerin uzun süreli olduğundan işler geç bitiyor. Bu üzün süreli işlemler omre, saç açma boyama daha çok yoğun talepte şu anda. Normalde yaz döneminde veya kış döneminde bu kadar yoğunluk olmuyor. Bayramı çokta masraflı bir bayram değil Kurban Bayramı gibi. Dolayısıyla insanlar kendilerine daha çok özen gösterebiliyorlar. Birde kadınlar kıyafet giyinmese bile saçlarımı illa yeniliyim diyor. Güzellik sektörü bizim için vazgeçilmez biz kadınların önceliği o zaten biliyorsunuz. İnsanlar bir hevesle hazırlanıyorlar bayrama" dedi.

"Ramazan yoğunluğu başladı"

Erkek berberliği yapan Azer Kaya ise; "Ramazan yoğunluğu başladı. Bilecik halkına sınırsız hizmetimiz devam ediyor tüm dostlarımızı bekliyoruz. İyi güzel geçiyor kalabalık yoğun bir şekilde şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.